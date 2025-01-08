Швентек и Гауфф могут сместить Соболенко с первой строчки рейтинга по итогам Australian Open

Три теннисистки поборются за первую строчку рейтинга по итогам Australian Open.

Это Арина Соболенко , Ига Швентек и Коко Гауфф .

Чтобы остаться первой ракеткой мира, Соболенко должна дойти:

до четвертьфинала, если Швентек уступит раньше третьего круга, а Гауфф не выиграет титул;

до полуфинала, если Швентек остановится в третьем круге, четвертом или четвертьфинале;

до финала, если Швентек проиграет в полуфинале;

Если они встретятся в финале, то победительница станет №1 рейтинга.

Гауфф же поднимется на первую строчку рейтинга, если выиграет Australian Open , Швентек при этом проиграет в первом или втором круге, а Соболенко – раньше полуфинала.