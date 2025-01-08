Швентек и Гауфф могут сместить Соболенко с первой строчки рейтинга по итогам Australian Open
Три теннисистки поборются за первую строчку рейтинга по итогам Australian Open.
Это Арина Соболенко, Ига Швентек и Коко Гауфф.
Чтобы остаться первой ракеткой мира, Соболенко должна дойти:
до четвертьфинала, если Швентек уступит раньше третьего круга, а Гауфф не выиграет титул;
до полуфинала, если Швентек остановится в третьем круге, четвертом или четвертьфинале;
до финала, если Швентек проиграет в полуфинале;
Если они встретятся в финале, то победительница станет №1 рейтинга.
Гауфф же поднимется на первую строчку рейтинга, если выиграет Australian Open, Швентек при этом проиграет в первом или втором круге, а Соболенко – раньше полуфинала.
Опубликовано: Алёна Майорова
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