Гауфф о соперничестве со Швентек: «Раньше я выходила на корт с мыслями о поражении, а теперь – нет. Я знаю, что способна победить»

Коко Гауфф поверила, что может обыгрывать Игу Швентек.

Счет в личных встречах 11:3 в пользу польки, но последние два матча – на итоговом турнире и на United Cup – в двух сетах выиграла Гауфф.

«У нее большой отрыв, так что не знаю, догоню ли я ее, зависит в том числе от того, сколько раз мы еще сыграем. Но на данный момент нет ощущения, что она безоговорочная фаворитка. В любой день я могу выйти на корт и победить, а раньше я в это не верила.

Нельзя сказать, что я буду побеждать в каждом нашем матче, но этого нельзя сказать и про нее. Раньше я выходила на корт с мыслями о поражении, а теперь – нет. Я знаю, что способна победить, и все решается в конкретный день. Исход наших матчей всегда определяют всего несколько розыгрышей».