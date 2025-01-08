Де Минаур второй год подряд обыграл Алькараса в благотворительном матче перед Australian Open
Алекс де Минаур победил Карлоса Алькараса в благотворительном матче.
Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 10-5.
В прошлом году австралиец также обыграл Алькараса в благотворительном матче на неделе перед Australian Open.
Опубликовано: Алёна Майорова
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