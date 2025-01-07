Джокович выиграл тренировочный сет у Алькараса на Australian Open

Новак Джокович потренировался с Карлосом Алькарасом на Australian Open.

Серб выиграл тренировочный сет у третьей ракетки мира 7:5.

Напомним, Джокович готовится к австралийскому «Большому шлему» под руководством Энди Маррея.

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