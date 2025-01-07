Бенчич об отказе Калинской: «Желаю Анне всего наилучшего. Надеюсь, она будет готова к Australian Open»

Белинда Бенчич пожелала Анне Калинской здоровья после ее отказа в Аделаиде.

Россиянка не доиграла встречу первого круга против швейцарки из-за плохого самочувствия (2:6, 0:1, отказ).

– Желаю Анне всего наилучшего. Надеюсь, она будет готова к Australian Open. Не хотела выигрывать таким образом, но я хорошо себя чувствовала на корте. Хочу поблагодарить всех за поддержку, я вас слышала. Спасибо!

– Какие у вас ожидания от возвращения в тур? Что вам нужно сделать, чтобы вернуться на свой лучший уровень?

– Пока у меня очень низкие ожидания. Это один из моих первых турниров после возвращения. Я даже не ожидала, что буду здесь. Возвращение состоялось быстрее, чем я ожидала. Но я просто хочу наслаждаться. В плане физики я все еще могу прибавлять. И в плане тенниса – тоже. Ты всегда чему-то учишься. Надеюсь, я смогу снова подняться в рейтинге.