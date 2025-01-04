Брисбен (ATP). 1/2 финала. Димитров поборется с Лехечкой, Мпетши Перрикар – с Опелкой

Григор Димитров сыграет с Иржи Лехечкой в полуфинале в Брисбен.

Джованни Мпетши Перрикар встретится с Рейлли Опелкой. Сетка турнира здесь . Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 29 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард 1/2 финала