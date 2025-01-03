Брисбен (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Опелкой. Димитров – с Томпсоном

Новак Джокович встретится с Рейлли Опелкой в 1/4 финала в Брисбене.

Сетка турнира здесь . Brisbane International presented by Evie Брисбен, Австралия 29 декабря 2024 – 5 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 766 290 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал