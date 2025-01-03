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Брисбен (ATP). 1/4 финала. Джокович сыграет с Опелкой. Димитров – с Томпсоном

Новак Джокович встретится с Рейлли Опелкой в 1/4 финала в Брисбене.

Сетка турнира здесь.

Brisbane International presented by Evie

Брисбен, Австралия

29 декабря 2024 – 5 января 2025

ATP 250

Призовой фонд – 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Опубликовала: Любовь Энина
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