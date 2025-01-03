Тренер Кудерметовой: «У Полины за три сета 37 виннерcов против восьми у Касаткиной. Потенциал налицо»

Тренер Полины Кудерметовой высказался о ее прорыве в Брисбене.

Россиянка из квалификации вышла в полуфинал, где сыграет с Ангелиной Калининой. В понедельник Кудерметова-младшая дебютирует в топ-100.

– Как Полине удалось собраться после 1:6 в первом сете матча с Касаткиной? И какие у вас были мысли при 0:4 в решающем сете? Помните какие-то подсказки?

– Был внутренне уверен, просто ждал, когда Полина прибьется к [центральному] корту, потому что она ни разу там не играла и сразу попалась соперница топ-10. Надо было просто все прочувствовать и привыкнуть к атмосфере, подсказкам.

Задача у нас одна – работать, чтобы завтра быть лучше, чем вчера.

– Как вы готовились к Австралии? В декабре Полина провела несколько матчей, была в финале 100-тысячника. Она набрала уверенность через матчи или дело еще и в тренировках?

– Половину предсезонки провели на базе академии MTA (Megasaray Tennis Academy). Это Белек, Анталья. Вторую половину провели в казанской академии тенниса. Было два блока, я считаю, отлично подготовились.

– Шамиль Тарпищев недавно сказал, что у Полины есть все качества, но нужно работать над психологией. А как считаете вы? Над чем ей нужно работать, чтобы закрепиться в топе?

– Мы работаем над всем, чтобы быть лучше и прибавлять как в игре, так и в рейтинге. Я вижу у Полины потенциал быть в топ-5. Не исключаю, что в будущем она может бороться и за первую строчку.

Да, потенциал высокий, потому что она играет в атакующий теннис. Это моя философия тенниса, и она хорошо ее понимает. Даже если взглянуть на статистику ее матча против Касаткиной. У Полины за три сета 37 виннерcов против Дашиных восьми. Потенциал налицо, – сказал Равшан Султанов в интервью GoTennis.ru.