Полина Кудерметова впервые вышла в полуфинал WTA 500
Полина Кудерметова стала полуфиналисткой «пятисотника» в Брисбене.
В 1/4 финала она обыграла Эшлин Крюгер – 7:6(5), 6:3.
107-я ракетка мира впервые в карьере так далеко прошла на турнире WTA 500. Ранее она доходила до этой стадии, но только на уровне WTA 250.
По итогам турнира Кудерметова дебютирует в топ-80. В живом рейтинге она занимает 72-ю строчку.
Теперь она поборется с Ангелиной Калининой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем