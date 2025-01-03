Полина Кудерметова впервые вышла в полуфинал WTA 500

Полина Кудерметова стала полуфиналисткой «пятисотника» в Брисбене.

В 1/4 финала она обыграла Эшлин Крюгер – 7:6(5), 6:3.

107-я ракетка мира впервые в карьере так далеко прошла на турнире WTA 500. Ранее она доходила до этой стадии, но только на уровне WTA 250.

По итогам турнира Кудерметова дебютирует в топ-80. В живом рейтинге она занимает 72-ю строчку.

Теперь она поборется с Ангелиной Калининой .