5

Полина Кудерметова впервые вышла в полуфинал WTA 500

Полина Кудерметова стала полуфиналисткой «пятисотника» в Брисбене.

В 1/4 финала она обыграла Эшлин Крюгер – 7:6(5), 6:3.

107-я ракетка мира впервые в карьере так далеко прошла на турнире WTA 500. Ранее она доходила до этой стадии, но только на уровне WTA 250.

По итогам турнира Кудерметова дебютирует в топ-80. В живом рейтинге она занимает 72-ю строчку.

Теперь она поборется с Ангелиной Калининой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennisabstract.com
logoBrisbane International
Полина Кудерметова
logoЭшлин Крюгер
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Брисбен (ATP). Мпетши Перрикар борется с Меньшиком, Джокович сыграет с Опелкой, Димитров, Лехечка вышли в полуфинал
4сегодня, 06:50Live
Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Брисбене. За титул они сыграют с Калинской и Хон
3 минуты назад
United Cup. Коболли играет с Махачем, Паолини уступила Муховой, Польша, США и Казахстан вышли в 1/2 финала
595 минут назадLive
Мирра Андреева: «Я смотрю разный теннис – иногда включаю Хингис, Граф. Еще мне нравится смотреть матчи Дастина Брауна»
333 минуты назад
Гонконг (ATP). 1/4 финала. Музетти играет с Муньяром, Нисикори встретится с Норри, Фис выбыл
1сегодня, 07:08Live
Окленд (WTA). Киз играет с Таусон (матч прерван из-за дождя), Паркс встретится с Волынец, Осака вышла в полуфинал
1сегодня, 06:59Live
Брисбен (WTA). Соболенко сыграет с Бузковой, Мирра Андреева, Полина Кудерметова вышли в полуфинал
47сегодня, 06:40
Наоми Осака: «Я не самый талантливый игрок, но работаю как никто, и это придает мне уверенности»
2вчера, 20:24
Мирра Андреева о скором 18-летии: «Не хочу стареть. Мне нравится быть молодой. Но я не могу ничего с этим поделать»
4вчера, 19:19
Джованни Мпетши Перрикар: «Возможно, через 2-3 года буду подавать вторым мячом 220 км/ч, а возможно, сейчас уже мой максимум. Посмотрим»
5вчера, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября 2024, 08:00
Рекомендуем