Соболенко о Мирре Андреевой: «Мы играли на выставке в Абу-Даби, так что я смогла узнать ее получше. С нетерпением жду нашего матча»

Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи с Миррой Андреевой.

Они сыграют в полуфинале турнира в Брисбене.

«Она отличный игрок. Мы играли на выставке в Абу-Даби, так что я смогла узнать ее получше. Она хороший человек и отличная теннисистка. В прошлом у нас были отличные битвы, и я с нетерпением жду завтрашнего матча», – сказала Соболенко в интервью на корте.