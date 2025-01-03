Соболенко о Мирре Андреевой: «Мы играли на выставке в Абу-Даби, так что я смогла узнать ее получше. С нетерпением жду нашего матча»
Арина Соболенко поделилась ожиданиями от встречи с Миррой Андреевой.
Они сыграют в полуфинале турнира в Брисбене.
«Она отличный игрок. Мы играли на выставке в Абу-Даби, так что я смогла узнать ее получше. Она хороший человек и отличная теннисистка. В прошлом у нас были отличные битвы, и я с нетерпением жду завтрашнего матча», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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