Арина Соболенко: «Чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Я люблю Австралию и всегда приезжаю сюда максимально подготовленной»

Арина Соболенко поделилась на турнир в Брисбене.

В 2024-м она дошла до финала без потери сета, но проиграла матч за титул Елене Рыбакиной.

«Я чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Я люблю Австралию и всегда приезжаю сюда голодной до побед и максимально подготовленной.

Здесь невероятные болельщики. Я чувствую огромную поддержку и считаю, что это лучшая черта Австралии: здесь люди очень, очень любят теннис. И если они за тебя поддерживают, ты это почувствуешь, и мне это нравится.

У меня много приятный воспоминаний, связанных с Брисбеном, и я жду не дождусь, когда начну играть. [В прошлый раз] результат оказался не таким, как я хотела, но в этом году я постараюсь показать максимум.

Во время предсезонки ты работаешь над многими аспектами. На первом турнире перед «Шлемом» можно все опробовать и понять, что помогает, а что нет».