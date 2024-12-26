Арина Соболенко: «Чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Я люблю Австралию и всегда приезжаю сюда максимально подготовленной»
В 2024-м она дошла до финала без потери сета, но проиграла матч за титул Елене Рыбакиной.
«Я чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Я люблю Австралию и всегда приезжаю сюда голодной до побед и максимально подготовленной.
Здесь невероятные болельщики. Я чувствую огромную поддержку и считаю, что это лучшая черта Австралии: здесь люди очень, очень любят теннис. И если они за тебя поддерживают, ты это почувствуешь, и мне это нравится.
У меня много приятный воспоминаний, связанных с Брисбеном, и я жду не дождусь, когда начну играть. [В прошлый раз] результат оказался не таким, как я хотела, но в этом году я постараюсь показать максимум.
Во время предсезонки ты работаешь над многими аспектами. На первом турнире перед «Шлемом» можно все опробовать и понять, что помогает, а что нет».
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