Соболенко о дороге в Австралию: «Я опоздала на первый самолет: думала, что вылетаю вечером, но оказалось, что утром»
Арина Соболенко рассказала, как перепутала время вылета в Австралию.
Сегодня первая ракетка мира вышла в третий круг в Брисбене.
– В межсезонье у вас было время на отдых и восстановление?
– Было немного времени на отдых. Я вернулась во Флориду и спала в своей постели. Это было замечательно: я очень устала каждую неделю останавливаться в отелях. Да, было немного времени, но после такого напряженного сезона я была готова отдыхать еще месяц.
Команда звонила мне, чтобы проверить, что я успеваю на самолет. На первый я опоздала. Я думала, что вылетаю вечером, но оказалось, что утром. Я такая: «Так, ребята, похоже, нужен еще один билет». Это было забавно. Я такая: «Ладно, ну и что. Зато лишний день отдыха. Спасибо».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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