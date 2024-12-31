Соболенко о дороге в Австралию: «Я опоздала на первый самолет: думала, что вылетаю вечером, но оказалось, что утром»

Арина Соболенко рассказала, как перепутала время вылета в Австралию.

Сегодня первая ракетка мира вышла в третий круг в Брисбене.

– В межсезонье у вас было время на отдых и восстановление?

– Было немного времени на отдых. Я вернулась во Флориду и спала в своей постели. Это было замечательно: я очень устала каждую неделю останавливаться в отелях. Да, было немного времени, но после такого напряженного сезона я была готова отдыхать еще месяц.

Команда звонила мне, чтобы проверить, что я успеваю на самолет. На первый я опоздала. Я думала, что вылетаю вечером, но оказалось, что утром. Я такая: «Так, ребята, похоже, нужен еще один билет». Это было забавно. Я такая: «Ладно, ну и что. Зато лишний день отдыха. Спасибо».