Джованни Мпетши Перрикар: «Возможно, через 2-3 года буду подавать вторым мячом 220 км/ч, а возможно, сейчас уже мой максимум. Посмотрим»
Джованни Мпетши Перрикар хочет еще улучшить вторую подачу.
– Когда вы поняли, что можете настолько усилить вторую подачу?
– Совсем недавно. Я много работал над ней в 2023-м с моим нынешним тренером. Прогресс на второй подаче был одной из целей, потому что я подавал со скоростью 170 км/ч, но совсем не ошибался. Он предложил: «Можешь вкладываться посильнее на 10, 15, 20 км/ч, чтобы понять свой максимум?»
Мне кажется, иногда мой максимум – 200 км/ч, иногда – 190. Зависит от того, как я чувствую себя на корте. Не знаю, возможно, через два-три года будет 220, а возможно, это уже мой максимум. Не знаю. Посмотрим.
Мне кажется, я по-прежнему могу ее улучшить.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Мпетши Перрикара
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