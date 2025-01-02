Джованни Мпетши Перрикар: «Возможно, через 2-3 года буду подавать вторым мячом 220 км/ч, а возможно, сейчас уже мой максимум. Посмотрим»

Джованни Мпетши Перрикар хочет еще улучшить вторую подачу.

– Когда вы поняли, что можете настолько усилить вторую подачу?

– Совсем недавно. Я много работал над ней в 2023-м с моим нынешним тренером. Прогресс на второй подаче был одной из целей, потому что я подавал со скоростью 170 км/ч, но совсем не ошибался. Он предложил: «Можешь вкладываться посильнее на 10, 15, 20 км/ч, чтобы понять свой максимум?»

Мне кажется, иногда мой максимум – 200 км/ч, иногда – 190. Зависит от того, как я чувствую себя на корте. Не знаю, возможно, через два-три года будет 220, а возможно, это уже мой максимум. Не знаю. Посмотрим.

Мне кажется, я по-прежнему могу ее улучшить.