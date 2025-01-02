Мпетши Перрикар о том, в каком возрасте впервые подал 200 км/ч: «Может, лет в 10... Да не, я шучу»

Джованни Мпетши Перрикар прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу.

21-летний француз подал 20 эйсов и победил 6:4, 7:6(4).

– Хороший матч. Играть против Фрэнсиса всегда непросто. Я здорово провел первый сет, а потом поборолся во втором. Я старался давить на него, когда он подавал вторым мячом, и это сработало, поэтому я доволен сегодняшним выступлением.

– Вы когда-нибудь начинали матч с четырех эйсов подряд, причем первый – 232 км/ч?

– Я был хорошо разогрет с первого гейма. Я не видел скорость подачи, но она была очень быстрой (улыбается) .

– Помните, когда вы впервые подали 200 км/ч? Сколько вам было лет?

– Может, лет 10... Да не, я шучу. Мне было 15 или 16, я очень собой гордился (смеется) .