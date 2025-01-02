Мпетши Перрикар о том, в каком возрасте впервые подал 200 км/ч: «Может, лет в 10... Да не, я шучу»
Джованни Мпетши Перрикар прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафу.
21-летний француз подал 20 эйсов и победил 6:4, 7:6(4).
– Хороший матч. Играть против Фрэнсиса всегда непросто. Я здорово провел первый сет, а потом поборолся во втором. Я старался давить на него, когда он подавал вторым мячом, и это сработало, поэтому я доволен сегодняшним выступлением.
– Вы когда-нибудь начинали матч с четырех эйсов подряд, причем первый – 232 км/ч?
– Я был хорошо разогрет с первого гейма. Я не видел скорость подачи, но она была очень быстрой (улыбается).
– Помните, когда вы впервые подали 200 км/ч? Сколько вам было лет?
– Может, лет 10... Да не, я шучу. Мне было 15 или 16, я очень собой гордился (смеется).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennistv.com
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