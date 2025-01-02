Мирра Андреева о скором 18-летии: «Не хочу стареть. Мне нравится быть молодой. Но я не могу ничего с этим поделать»

Мирра Андреева высказалась о том, что в апреле ей исполнится 18 лет.

«Если честно, меня это не очень радует, потому что я не хочу стареть. Мне нравится быть молодой. Но это нормально. Я не могу ничего с этим поделать. Не знаю, буду ли чувствовать себя более зрелой или более старой, но я буду взрослой женщиной.

Наверное, самое приятное в этом то, что я смогу играть столько турниров, сколько захочу. Больше не придется считать».