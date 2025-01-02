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Мирра Андреева: «Иногда я продолжаю вести себя как ребенок. Если тренер говорит что-то, что мне не нравится, я пытаюсь вывести ее из себя»

Мирра Андреева объяснила, почему тренеру бывает нелегко с ней работать.

После матча в Брисбене она пошутила, что Кончита Мартинес «хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше».

– Вы сказали, что работать с вами бывает нелегко. В каком смысле?

– Иногда я продолжаю вести себя как ребенок. Я могу разозлиться. Если мне говорят что-то, что мне не нравится, я такая: «Ладно, тогда я тоже сделаю что-то, что ей не понравится». Я пытаюсь вывести ее из себя. А она такая: «Господи, что ты делаешь?»

Мы начинаем над этим смеяться, и все забывается. Просто иногда я бываю занозой в заднице. Но пока она хорошо справляется, порядок.

– Кончита играла очень разнообразно. Как она помогла вам в этом плане?

– В первую очередь она привнесла в мою игру позитив. Я привыкла большую часть времени мыслить негативно. Даже в начале прошлого года. Сейчас я понимаю, что это был неправильный настрой на матчи, неправильные мысли во время матча.

Когда мы начали работать вместе, она привнесла позитив. Еще год назад я думала: «Господи, я не умею играть в теннис, зачем я это делаю?» А сейчас я скажу: «Все в порядке. На ошибках учатся. Просто продолжаем работать». Вот в чем, например, разница.

Конечно, она помогает мне разнообразить игру. Мне кажется, на корте я стала бесстрашнее. Я не боюсь ошибиться в важные моменты, или, например, когда у соперницы брейк-пойнт или я уступаю в счете, я все равно стараюсь играть агрессивно с тем же настроем.

Вот что она привнесла в мою игру и как помогла мне прибавить.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Андреевой
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