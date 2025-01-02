Мирра Андреева: «Иногда я продолжаю вести себя как ребенок. Если тренер говорит что-то, что мне не нравится, я пытаюсь вывести ее из себя»
После матча в Брисбене она пошутила, что Кончита Мартинес «хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше».
– Вы сказали, что работать с вами бывает нелегко. В каком смысле?
– Иногда я продолжаю вести себя как ребенок. Я могу разозлиться. Если мне говорят что-то, что мне не нравится, я такая: «Ладно, тогда я тоже сделаю что-то, что ей не понравится». Я пытаюсь вывести ее из себя. А она такая: «Господи, что ты делаешь?»
Мы начинаем над этим смеяться, и все забывается. Просто иногда я бываю занозой в заднице. Но пока она хорошо справляется, порядок.
– Кончита играла очень разнообразно. Как она помогла вам в этом плане?
– В первую очередь она привнесла в мою игру позитив. Я привыкла большую часть времени мыслить негативно. Даже в начале прошлого года. Сейчас я понимаю, что это был неправильный настрой на матчи, неправильные мысли во время матча.
Когда мы начали работать вместе, она привнесла позитив. Еще год назад я думала: «Господи, я не умею играть в теннис, зачем я это делаю?» А сейчас я скажу: «Все в порядке. На ошибках учатся. Просто продолжаем работать». Вот в чем, например, разница.
Конечно, она помогает мне разнообразить игру. Мне кажется, на корте я стала бесстрашнее. Я не боюсь ошибиться в важные моменты, или, например, когда у соперницы брейк-пойнт или я уступаю в счете, я все равно стараюсь играть агрессивно с тем же настроем.
Вот что она привнесла в мою игру и как помогла мне прибавить.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий