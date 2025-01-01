Рыбакина вернула Вукова в команду на сезон-2025

Елена Рыбакина сообщила, что снова работает со Стефано Вуковым.

«Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку 🙌🏻 Пусть ваш 2025-й будет отличным❤️», – написала казахстанка.

Напомним, Вуков тренировал Рыбакину с февраля 2019-го по август 2024-го .