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Рыбакина вернула Вукова в команду на сезон-2025

Елена Рыбакина сообщила, что снова работает со Стефано Вуковым.

«Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку 🙌🏻 Пусть ваш 2025-й будет отличным❤️», – написала казахстанка.

Напомним, Вуков тренировал Рыбакину с февраля 2019-го по август 2024-го

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @lenarybakina
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