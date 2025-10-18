Мама Руне о травме сына: «Врачи говорят, что он выбыл на срок от трех до шести месяцев. Хольгер плачет»
Анеке Руне сообщила, что Хольгер может пропустить полгода из-за травмы ахилла.
«Это ужасно. Врачи говорят, что он выбыл на срок от трех до шести месяцев. Хольгер плачет».
В 1/2 финала в Стокгольме Руне получил травму голеностопа. На корте датчанин сказал физиотерапевту, что услышал щелчок в области ахиллова сухожилия.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: bt.dk
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости