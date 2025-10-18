Эмбер об отказе Руне в Стокгольме: «Он играл лучше меня, поэтому говорить о финале особо не хочется»

Юго Эмбер прокомментировал травму Хольгера Руне, полученную в 1/2 финала в Стокгольме.

Матч закончился со счетом 4:6, 2:2, отказ. Датчанин снялся, вероятно, получив травму ахиллова сухожилия.

«Жаль, что такое произошло с Руне . Я искренне надеюсь, что он быстро поправится. Он играл лучше меня, поэтому говорить о финале особо не хочется. Матч не должен был так закончиться».

В финале француз сыграет с Каспером Руудом или Денисом Шаповаловым .