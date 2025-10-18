Медведев после матча с Даквортом в Алматы: «На тай-брейке мог сыграть лучше, но такое бывает»

Даниил Медведев поделился эмоциями после полуфинала в Алматы.

Он обыграл Джеймса Дакворта со счетом 6:7(8), 6:3, 6:2 и вышел в финал на хардовом покрытии впервые с марта 2024 года.

«Думаю, сегодня уровень игры был потрясающим – и с моей стороны, и со стороны соперника. На тай-брейке я мог сыграть лучше, но такое бывает (на тай-брейке россиянин упустил два сетбола – Спортс’’). На протяжении всего матча было много классных розыгрышей с обеих сторон, так что я очень рад, что смог выиграть этот матч», – сказал Медведев в интервью на корте.

В финале Медведев встретится Корентеном Муте .