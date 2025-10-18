3

Паолини седьмой квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Жасмин Паолини квалифицировалась на итоговый турнир, который пройдет c 1 по 8 ноября.

Итальянка второй раз подряд сыграет на итоговом.

Она стала седьмой теннисисткой, обеспечившей место в Эр-Рияде, и присоединилась к Арине Соболенко, Иге Швентек, Коко Гауфф, Аманде Анисимовой, Мэдисон Киз и Джессике Пегуле. Ранее она вместе с Сарой Эррани отобралась на парный итоговый.

В этом сезоне Паолини выиграла тысячник в Риме, а также дошла до финала WTA 1000 в Цинциннати.

За последнее место на турнир в Эр-Рияде поборются Мирра Андреева и Елена Рыбакина.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: wtatennis.com
