Муте вышел в третий финал в карьере и сыграет с Медведевым. Их счет в личке – 1:1
41-я ракетка мира Корентен Муте вышел в финал турнира в Алматы.
Он обыграл Алекса Микельсена со счетом 7:5, 6:4.
Француз вышел в третий финал в карьере и второй в сезоне. В этом году Муте проиграл Тэллону Грикспору в финале ATP 250 на Мальорке.
Кроме того, он впервые одержал 30 побед за сезон.
За титул Муте поборется с Даниилом Медведевым. Их счет в личке – 1:1. Россиянин победил Муте на Мальорке в 2021-м, но уступил в этом году на пятисотнике в Вашингтоне.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости