Муте вышел в третий финал в карьере и сыграет с Медведевым. Их счет в личке – 1:1

41-я ракетка мира Корентен Муте вышел в финал турнира в Алматы.

Он обыграл Алекса Микельсена со счетом 7:5, 6:4.

Француз вышел в третий финал в карьере и второй в сезоне. В этом году Муте проиграл Тэллону Грикспору в финале ATP 250 на Мальорке.

Кроме того, он впервые одержал 30 побед за сезон.

За титул Муте поборется с Даниилом Медведевым . Их счет в личке – 1:1. Россиянин победил Муте на Мальорке в 2021-м, но уступил в этом году на пятисотнике в Вашингтоне.