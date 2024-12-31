Коболли на United Cup отыграл у Эмбера подачу на матч и матчбол
Флавио Коболли победил Юго Эмбера на United Cup.
№32 ATP Коболли победил 16-ю ракетку мира 3:6, 7:6(8), 6:2.
Уступая во втором сете 4:5, Коболли отыграл подачу на матч. При счете 5:5, он отыграл двойной брейк-пойнт. Уступая 7:8 на тай-брейке, он ушел с матчбола.
Этот матч был первым во встрече Италии и Франции. Следом Жасмин Паолини обыграла Клое Паке, а Сара Эррани и Андреа Вавассори – Эдуара Роже-Васслена и Эликсан Лешемию. Итальянцы вышли в четвертьфинал.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем