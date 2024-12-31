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Коболли на United Cup отыграл у Эмбера подачу на матч и матчбол

Флавио Коболли победил Юго Эмбера на United Cup.

№32 ATP Коболли победил 16-ю ракетку мира 3:6, 7:6(8), 6:2.

Уступая во втором сете 4:5, Коболли отыграл подачу на матч. При счете 5:5, он отыграл двойной брейк-пойнт. Уступая 7:8 на тай-брейке, он ушел с матчбола.

Этот матч был первым во встрече Италии и Франции. Следом Жасмин Паолини обыграла Клое Паке, а Сара Эррани и Андреа Вавассори – Эдуара Роже-Васслена и Эликсан Лешемию. Итальянцы вышли в четвертьфинал.

Опубликовала: Любовь Энина
logoФлавио Коболли
logoUnited Cup
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