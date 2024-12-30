Осака объявила, что уйдет из тенниса, если не вернется в топ рейтинга в 2025-м

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака поделилась настроем на 2025 год.

«Я не считаю себя игроком, который может застрять вне топа. Очень уважаю всех теннисисток в туре, но в этот момент своей жизни я не вижу, как смогу продолжать карьеру, если не поднимусь выше определенного места в рейтинге.

Я бы предпочла проводить время с дочерью, если не буду там, где по своим ощущениям должна и могу находиться.

2024 год сделал меня скромнее, но еще я понимаю, что сильно выросла. Я работала гораздо больше, чем когда-либо раньше. Поэтому было очень больно не получить желаемых результатов, но я чувствую, что расту и учусь. Так что я с нетерпением жду новый год», – сказала Осака.

Отметим, что японка начала сезон на турнире WTA 250 в Окленде. В первом круге она обыграла Лину Глушко 6:4, 6:4.