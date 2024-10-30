Осака о восстановлении после родов: «Были моменты, когда я стыдилась своего тела  – например, когда надевала обтягивающую теннисную одежду»

Наоми Осака поделилась текстом об отношении к весу после рождения ребенка.

«За прошедший год были моменты, когда я стыдилась своего тела (например, когда надевала обтягивающую теннисную одежду, лол). Я постоянно страдала от желания немедленно вернуться в форму – особенно когда видела, что другие мамы после родов тут же становились меньше. Я начинала ждать того же от себя. Это сравнение всегда болезненное, потому что я чувствовала, что я должна худеть быстрее, чем остальные, потому что я спортсменка. Я ходила в зал каждый день, и эта мысль не казалась слишком нереальной.

Большинство недель ощущались так же как предыдущие, вес не уходил за одну ночь, и это расстраивало. Чтобы достичь того уровня, на котором я нахожусь сейчас, мне пришлось пройти долгий путь, который я все еще продолжаю. Все тела разные, и я ценю свое таким, какое оно есть сейчас. Оно сделало для меня так много и так хорошо адаптировалось к тому, что я от него просила. Я очень ему благодарна.

Пока печатала это, поняла, что мне стоило бы подписать этот пост, то заголовок был бы очень длинным вроде: «Спасибо моему телу за путь, который оно прошло за год, и мне не терпится узнать, на что оно способно в будущем ❤️», хаха», – написала экс-первая ракетка мира.