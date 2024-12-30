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Кириос о победе в первом парном матче с Джоковичем: «Меня удивило, что в некоторые моменты он сомневался в себе»

Новак Джокович и Ник Кириос оценили победу на старте турнира в Брисбене.

Они обыграли Александра Эрлера и Андреасом Миса 6:4, 6:7(4), 10-8.

НД: «Хочу поблагодарить Ника за игру. На днях он сказал, что с ним играть приятно. Так и есть. Это удовольствие.

Рад выйти с ним вместе на корт после его возвращения. Последние лет пять я мало играл пару. Кстати, я следил за всеми его словами».

– (Кириосу.) Вы были капитаном?

НК: «Вовсе нет. Меня удивило, что в некоторые моменты он сомневался в себе. Я такой: «Ты величайший в истории. Давай, делай то, что хочешь». Я смотрел на всех болельщиков... У меня была жесткая травма, поэтому я не воспринимал ничего как должное. Я не знаю, сколько австралийских серий у меня осталось. Мы пообещали, что сделаем это однажды, прежде чем кто-то из нас уйдет. Так что рад, что мы еще в деле.

Все здесь хотят, чтобы я подал снизу. Я пытаюсь быть профессионалом».

НД: «Пока самое яркое в этом интервью – его фраза «я пытаюсь быть профессионалом». Это мне нравится. Да, это мне нравится».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoАндреас Мис
logoBrisbane International
Александр Эрлер
logoНовак Джокович
logoНик Кириос
logoATP
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