Джокович и Кириос успешно стартовали на парном турнире в Брисбене
Новак Джокович и Ник Кириос пробились в 1/8 финала парного турнира в Брисбене.
Они за 1 час 46 минут обыграли Александра Эрлера и Андреаса Миса и вышли на первых сеяных Николу Мектича и Майкла Винуса.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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