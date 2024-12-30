Джокович и Кириос успешно стартовали на парном турнире в Брисбене

Новак Джокович и Ник Кириос пробились в 1/8 финала парного турнира в Брисбене.

Они за 1 час 46 минут обыграли Александра Эрлера и Андреаса Миса и вышли на первых сеяных Николу Мектича и Майкла Винуса.

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