Кириос о паре с Джоковичем: «Все считают, что играть с ним – это удовольствие. И со мной тоже, будем честны»
Ник Кириос прокомментировал предстоящую игру в паре с Новаком Джоковичем.
В первом круге в Брисбене они встретятся с с Андреасом Мисом и Александром Эрлером.
– Мы до этого говорили с [Джоковичем], он очень рад.
– Конечно он рад. Думаю, все считают, что играть с ним – это удовольствие. И со мной тоже удовольствие, будем честны (улыбается).
Мы бы хотели сыграть минимум раз до того, как он завершит карьеру или я. И мы наконец это делаем на моей родине. Для болельщиков, думаю, тоже важны такие [матчи], потому что в этом суть тенниса – чтобы две больших личности играли и весилились.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisTV
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