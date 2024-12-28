Кириос о паре с Джоковичем: «Все считают, что играть с ним – это удовольствие. И со мной тоже, будем честны»

Ник Кириос прокомментировал предстоящую игру в паре с Новаком Джоковичем.

В первом круге в Брисбене они встретятся с с Андреасом Мисом и Александром Эрлером.

– Мы до этого говорили с [Джоковичем], он очень рад.

– Конечно он рад. Думаю, все считают, что играть с ним – это удовольствие. И со мной тоже удовольствие, будем честны (улыбается).

Мы бы хотели сыграть минимум раз до того, как он завершит карьеру или я. И мы наконец это делаем на моей родине. Для болельщиков, думаю, тоже важны такие [матчи], потому что в этом суть тенниса – чтобы две больших личности играли и весилились.