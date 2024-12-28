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Джокович о паре с Кириосом: «Будет весело. Мы обсуждали это еще на «Уимблдоне»

Новак Джокович прокомментировал пару с Ником Кириосом.

Они получили wild card на турнир в Брисбене и в первом круге сыграют с Андреасом Мисом и Александром Эрлером.

«Это будет весело (смеется). Мы никогда не играли вместе, так что посмотрим.

Мы переписывались об этом, обсуждали еще на «Уимблдоне», что сыграем в паре, когда он вернется в тур. Так что мы воспользовались первым же шансом на первой неделе сезона».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisTV
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