Кириос о Джоковиче: «Он начинает немного развлекаться – его тренирует Маррей и он играет в паре с самыми противоречивыми теннисистами»

Ник Кириос рассказал, на каком этапе карьеры сейчас Новак Джокович.

В Брисбене они сыграют в паре.

– На этой неделе вы проводите время с Новаком, получаете от него немного информации.

– Я ничего от него не получаю.

– Как это повлияет на вашу игру?

– Вы говорите это так, будто я недостаточно хороший теннисист. Я дважды его обыграл. Он удивительный теннисист, лучший из всех, кто когда-либо играл. Но я не выйду на корт и скажу: «Боже мой, Новак, ты лучший. Пожалуйста, дай мне совет».

Я не такой. Я просто выхожу и веселюсь. Думаю, это больше я ему помогаю, потому что в его карьере наступил момент, когда хочется немного повеселиться.

Нельзя достичь таких результатов в карьере без серьезной дисциплины изо дня в день. А теперь он начинает немного развлекаться – его тренирует Энди Маррей. Ему нужны перемены. Он играет в паре с, возможно, самыми противоречивыми теннисистами.

Мне кажется, он уже достиг того момента, когда ему хочется чего-то свежего, немного развлечься, вспомнить, что он может наградить себя. Это не всегда должно быть супер, супер целенаправленно и совсем не весело.

Я не знаю. Я не знаю, как все будет. Возможно, мы просто провалимся. Мы никогда раньше не играли в паре, мы можем не выиграть. Все думают, что мы сработаемся, а мы две совершенно разные личности. Посмотрим, как все пройдет.