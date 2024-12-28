Кириос о Джоковиче: «Он начинает немного развлекаться – его тренирует Маррей и он играет в паре с самыми противоречивыми теннисистами»
В Брисбене они сыграют в паре.
– На этой неделе вы проводите время с Новаком, получаете от него немного информации.
– Я ничего от него не получаю.
– Как это повлияет на вашу игру?
– Вы говорите это так, будто я недостаточно хороший теннисист. Я дважды его обыграл. Он удивительный теннисист, лучший из всех, кто когда-либо играл. Но я не выйду на корт и скажу: «Боже мой, Новак, ты лучший. Пожалуйста, дай мне совет».
Я не такой. Я просто выхожу и веселюсь. Думаю, это больше я ему помогаю, потому что в его карьере наступил момент, когда хочется немного повеселиться.
Нельзя достичь таких результатов в карьере без серьезной дисциплины изо дня в день. А теперь он начинает немного развлекаться – его тренирует Энди Маррей. Ему нужны перемены. Он играет в паре с, возможно, самыми противоречивыми теннисистами.
Мне кажется, он уже достиг того момента, когда ему хочется чего-то свежего, немного развлечься, вспомнить, что он может наградить себя. Это не всегда должно быть супер, супер целенаправленно и совсем не весело.
Я не знаю. Я не знаю, как все будет. Возможно, мы просто провалимся. Мы никогда раньше не играли в паре, мы можем не выиграть. Все думают, что мы сработаемся, а мы две совершенно разные личности. Посмотрим, как все пройдет.
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