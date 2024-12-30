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United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Германия сыграет с Китаем, Казахстан победил Грецию и вышел в 1/4 финала

В Австралии проходит третий тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда USA CAN CRO Баланс Матчи Сеты
США х W   1:0 2:1 5:2
Канада L х W 1:1 3:3 6:7
Хорватия   L х 0:1 1:2 2:4

Группа B (Сидней)

Команда POL CZA NOR Баланс Матчи Сеты
Польша x          
Чехия   x  W  1:0  2:1  5:2 
Норвегия    L x  0:1  1:2 2:5

Группа C (Перт)

Команда GRE KAZ ESP Баланс Матчи Сеты
Греция х   W 1:1 2:4 5:10
Казахстан  W х W 2:0 5:1 10:4
Испания L L х 0:2 2:4 7:8

Казахстан – Греция – 3:0

Александр Шевченко (Казахстан) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 7:6(0)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:3

Жибек Куламбаева / Александр Недовесов (Казахстан) – Деспина Папамихаил / Петрос Циципас (Греция) – 2:6, 6:3, 10-6

Группа D (Сидней)

Команда  ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты
Италия x   W 1:0 3:0 6:0
Франция   x L 0:1 1:2 2:4
Швейцария L W x 1:1 2:4 4:8

Группа E (Перт)

Команда CN DE BRA Баланс Матчи Сеты
Китай x   W 1:0 3:0 6:1
Германия   x W 1:0 3:0 6:1
Бразилия  L   x 0:2 0:6 2:12

Германия – Китай

Александр Зверев (Германия) – Чжичжэнь Чжан (Китай)

Лаура Зигемунд (Германия) – Синью Гао (Китай) 

Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) – Синью Гао / Янь Бай (Китай) 

Группа F (Сидней)

Команда GRB AUS ARG Баланс Матчи Сеты
Великобритания x   1:0    5:2
Австралия   x L 0:1 1:2 2:4
Аргентина W x 1:1 3:3 6:7
Опубликовал: Кирилл Куценко
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