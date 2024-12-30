United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Германия сыграет с Китаем, Казахстан победил Грецию и вышел в 1/4 финала
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
27 декабря 2024 – 5 января 2025
Призовой фонд – 11 170 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
Второй тур
Группа А (Перт)
|Команда
|USA
|CAN
|CRO
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|х
|W
|1:0
|2:1
|5:2
|Канада
|L
|х
|W
|1:1
|3:3
|6:7
|Хорватия
|L
|х
|0:1
|1:2
|2:4
Группа B (Сидней)
|Команда
|POL
|CZA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Польша
|x
|Чехия
|x
|W
|1:0
|2:1
|5:2
|Норвегия
|L
|x
|0:1
|1:2
|2:5
Группа C (Перт)
|Команда
|GRE
|KAZ
|ESP
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|х
|W
|1:1
|2:4
|5:10
|Казахстан
|W
|х
|W
|2:0
|5:1
|10:4
|Испания
|L
|L
|х
|0:2
|2:4
|7:8
Казахстан – Греция – 3:0
Александр Шевченко (Казахстан) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 7:6(0)
Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:3
Жибек Куламбаева / Александр Недовесов (Казахстан) – Деспина Папамихаил / Петрос Циципас (Греция) – 2:6, 6:3, 10-6
Группа D (Сидней)
|Команда
|ITA
|FRA
|CH
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|W
|1:0
|3:0
|6:0
|Франция
|x
|L
|0:1
|1:2
|2:4
|Швейцария
|L
|W
|x
|1:1
|2:4
|4:8
Группа E (Перт)
|Команда
|CN
|DE
|BRA
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Китай
|x
|W
|1:0
|3:0
|6:1
|Германия
|x
|W
|1:0
|3:0
|6:1
|Бразилия
|L
|x
|0:2
|0:6
|2:12
Германия – Китай
Александр Зверев (Германия) – Чжичжэнь Чжан (Китай)
Лаура Зигемунд (Германия) – Синью Гао (Китай)
Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) – Синью Гао / Янь Бай (Китай)
Группа F (Сидней)
|Команда
|GRB
|AUS
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Великобритания
|x
|W
|1:0
|5:2
|Австралия
|x
|L
|0:1
|1:2
|2:4
|Аргентина
|L
|W
|x
|1:1
|3:3
|6:7
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