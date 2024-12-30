United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Германия сыграет с Китаем, Казахстан победил Грецию и вышел в 1/4 финала

В Австралии проходит третий тур группового этапа United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда USA CAN CRO Баланс Матчи Сеты США х W 1:0 2:1 5:2 Канада L х W 1:1 3:3 6:7 Хорватия L х 0:1 1:2 2:4

Группа B (Сидней)

Команда POL CZA NOR Баланс Матчи Сеты Польша x Чехия x W 1:0 2:1 5:2 Норвегия L x 0:1 1:2 2:5

Группа C (Перт)

Команда GRE KAZ ESP Баланс Матчи Сеты Греция х W 1:1 2:4 5:10 Казахстан W х W 2:0 5:1 10:4 Испания L L х 0:2 2:4 7:8

Казахстан – Греция – 3:0

Александр Шевченко (Казахстан) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 7:6(0)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:3

Жибек Куламбаева / Александр Недовесов (Казахстан) – Деспина Папамихаил / Петрос Циципас (Греция) – 2:6, 6:3, 10-6

Группа D (Сидней)

Команда ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты Италия x W 1:0 3:0 6:0 Франция x L 0:1 1:2 2:4 Швейцария L W x 1:1 2:4 4:8

Группа E (Перт)

Команда CN DE BRA Баланс Матчи Сеты Китай x W 1:0 3:0 6:1 Германия x W 1:0 3:0 6:1 Бразилия L x 0:2 0:6 2:12

Германия – Китай

Александр Зверев (Германия) – Чжичжэнь Чжан (Китай)

Лаура Зигемунд (Германия) – Синью Гао (Китай)

Александр Зверев / Лаура Зигемунд (Германия) – Синью Гао / Янь Бай (Китай)

Группа F (Сидней)