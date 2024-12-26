United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания встретится с Казахстаном, Китай – с Бразилией

В Австралии начнется групповой этап United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Хард

Групповой этап

Первый тур

Группа А (Перт)

Команда USA CAN CRO Баланс Матчи Сеты США х Канада х Хорватия х

Группа B (Сидней)

Команда POL CZA NOR Баланс Матчи Сеты Польша x Чехия x Норвегия x

Группа C (Перт)

Команда GRE KAZ ESP Баланс Матчи Сеты Греция х Казахстан х Испания х

Казахстан – Испания

Александр Шевченко (Казахстан) – Пабло Каррено-Буста (Испания)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Бусас Манейро

Группа D (Сидней)

Команда ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты Италия x Франция x Швейцария x

Группа E (Перт)

Команда CN DE BRA Баланс Матчи Сеты Китай x Германия x Бразилия x

Китай – Бразилия

Чжичжэнь Чжан (Китай) – Тиаго Монтейро (Бразилия)

Синью Гао (Китай) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Группа F (Сидней)