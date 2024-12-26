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United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания встретится с Казахстаном, Китай – с Бразилией

В Австралии начнется групповой этап United Cup.

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. 

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Хард

Групповой этап

Первый тур

Группа А (Перт)

Команда USA CAN CRO Баланс Матчи Сеты
США х          
Канада   х        
Хорватия     х      

Группа B (Сидней)

Команда POL CZA NOR Баланс Матчи Сеты
Польша x          
Чехия   x        
Норвегия     x      

Группа C (Перт)

Команда GRE KAZ ESP Баланс Матчи Сеты
Греция х          
Казахстан   х        
Испания     х      

Казахстан – Испания

Александр Шевченко (Казахстан) – Пабло Каррено-Буста (Испания)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Бусас Манейро

Группа D (Сидней)

Команда  ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты
Италия x          
Франция   x        
Швейцария          

Группа E (Перт)

Команда CN DE BRA Баланс Матчи Сеты
Китай x          
Германия   x        
Бразилия     x      

Китай – Бразилия

Чжичжэнь Чжан (Китай) – Тиаго Монтейро (Бразилия)

Синью Гао (Китай) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)

Группа F (Сидней)

Команда  GRB AUS ARG Баланс Матчи Сеты
Великобритания x          
Австралия   x        
Аргентина          
Опубликовано: Алёна Майорова
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