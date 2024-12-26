United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Испания встретится с Казахстаном, Китай – с Бразилией
В Австралии начнется групповой этап United Cup.
Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.
По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.
United Cup
Сидней, Перт, Австралия
27 декабря 2024 – 5 января 2025
Призовой фонд – 11 170 000 долларов
Хард
Групповой этап
Первый тур
Группа А (Перт)
|Команда
|USA
|CAN
|CRO
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|США
|х
|Канада
|х
|Хорватия
|х
Группа B (Сидней)
|Команда
|POL
|CZA
|NOR
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Польша
|x
|Чехия
|x
|Норвегия
|x
Группа C (Перт)
|Команда
|GRE
|KAZ
|ESP
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Греция
|х
|Казахстан
|х
|Испания
|х
Казахстан – Испания
Александр Шевченко (Казахстан) – Пабло Каррено-Буста (Испания)
Елена Рыбакина (Казахстан) – Джессика Бусас Манейро
Группа D (Сидней)
|Команда
|ITA
|FRA
|CH
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Италия
|x
|Франция
|x
|Швейцария
|x
Группа E (Перт)
|Команда
|CN
|DE
|BRA
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Китай
|x
|Германия
|x
|Бразилия
|x
Китай – Бразилия
Чжичжэнь Чжан (Китай) – Тиаго Монтейро (Бразилия)
Синью Гао (Китай) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Группа F (Сидней)
|Команда
|GRB
|AUS
|ARG
|Баланс
|Матчи
|Сеты
|Великобритания
|x
|Австралия
|x
|Аргентина
|x
Опубликовано: Алёна Майорова
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