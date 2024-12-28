United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Греция играет с Испанией

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста.

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда USA CAN CRO Баланс Матчи Сеты США х Канада х W 1:0 2:1 32:26 Хорватия L х 0:1 1:2 26:32

Группа B (Сидней)

Команда POL CZA NOR Баланс Матчи Сеты Польша x Чехия x Норвегия x

Группа C (Перт)

Команда GRE KAZ ESP Баланс Матчи Сеты Греция х Казахстан х W 1:0 2:1 4:3 Испания L х 0:1 1:2 3:4

Греция – Испания – 0:1

Мария Саккари (Греция) – Джессика Бусас Манейро (Испания) – 2:6, 1:6

Стефанос Циципас (Греция) – Пабло Каррено-Буста (Испания)

Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартес Горнес (Испания)

Группа D (Сидней)

Команда ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты Италия x Франция x L 0:1 1:2 24:33 Швейцария W x 1:0 2:1 33:24

Группа E (Перт)

Команда CN DE BRA Баланс Матчи Сеты Китай x W 1:0 3:0 6:1 Германия x Бразилия L x 0:1 0:3 1:6

Группа F (Сидней)