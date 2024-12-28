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United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Греция играет с Испанией

Встречи сборных состоят из мужской и женской одиночек и микста. 

По результатам группового этапа победители групп в каждом из городов разыграют между собой место в полуфинале, четвертой станет лучшая из трех проигравших сборных.

United Cup

Сидней, Перт, Австралия

27 декабря 2024 – 5 января 2025

Призовой фонд – 11 170 000 долларов

Хард

Групповой этап

Второй тур

Группа А (Перт)

Команда USA CAN CRO Баланс Матчи Сеты
США х          
Канада   х 1:0  2:1  32:26
Хорватия   х 0:1   1:2 26:32 

Группа B (Сидней)

Команда POL CZA NOR Баланс Матчи Сеты
Польша x          
Чехия   x        
Норвегия     x      

Группа C (Перт)

Команда GRE KAZ ESP Баланс Матчи Сеты
Греция х          
Казахстан   х  1:0 2:1  4:3 
Испания    L х  0:1 1:2  3:4 

Греция – Испания – 0:1

Мария Саккари (Греция) – Джессика Бусас Манейро (Испания) – 2:6, 1:6

Стефанос Циципас (Греция) – Пабло Каррено-Буста (Испания)

Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция) – Ивонн Кавалье-Реймерс / Серхио Мартес Горнес (Испания)

Группа D (Сидней)

Команда  ITA FRA CH Баланс Матчи Сеты
Италия x          
Франция   x  L 0:1  1:2  24:33 
Швейцария    W 1:0    2:1 33:24

Группа E (Перт)

Команда CN DE BRA Баланс Матчи Сеты
Китай x   W 1:0   3:0 6:1 
Германия   x        
Бразилия  L   x 0:1 0:3  1:6 

Группа F (Сидней)

Команда  GRB AUS ARG Баланс Матчи Сеты
Великобритания x          
Австралия   x        
Аргентина          
Опубликовано: Алёна Майорова
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