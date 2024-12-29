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Арина Соболенко: «Два года работаю со стилистом, и мне по кайфу. Мне подобрали цветовую гамму, объяснили, что как работает»

Арина Соболенко рассказала о своем восприятии стиля и красоты.

– Мне кажется, у тебя очень поменялся стиль. Ты сейчас очень стильная девчонка.

– Да? Спасибо! Лучший комплимент (смеется).

– Ты прибегла к помощи профессионалов? Или сама к этому как-то пришла?

– Нет, если сама, там такая безвкусица... (Смеется.) Да нет, ладно, у меня есть вкус, наверное, но он такой немножко...

– Сейчас он точно есть.

– Я начала работать со стилистом, и я ее реально обожаю. У нее довольно-таки хороший, классный профайл. Наверное, кстати, два года я с ней работаю, и мне вообще по кайфу. Мне подобрали мою цветовую гамму, мне объяснили, что как вообще работает. Какие-то легкие сочетания – вроде бы ничего особенного, но ты стильно одета. Мне прямо по кайфу работать со стилистом, и плюс ты не заморачиваешься. Как-то ивенты – это отдельная история. Но в повседневной жизни ты просто звонишь: «Карла, короче, нужно что-то летнее». И у тебя два чемодана вещей. И ты такой: вау, блин, никогда бы не посмотрела на это платье. Надеваешь платье, думаешь: блин, вот в чем была моя проблема. Надо было все-таки мерить.

– То есть она тебе все привозит, вы выбираете, смотрите, и потом она тебе капсулу из этого составляет?

– Она в Америке, и получается, что в какие-то моменты она мне просто реально отправляет сумки сюда, но если я в Америке, в Лос-Анджелесе особенно, то мы просто делаем фитинги [примерки]. Она знает все мои размеры, все плюсы и минусы, как что закрыть-открыть, и да, она мне уже просто отправляет. Но вообще в идеале, конечно, надо хотя бы пару раз в год делать фитинги, чтобы получше все сидело.

– А расскажи, пожалуйста, про твои выходы без макияжа. Тебе действительно комфортно, когда ты абсолютно без макияжа, или все-таки хочется чуть-чуть подкраситься? Именно на корте ты же не можешь этого сделать.

– Я вообще, если честно, не парюсь.

– Я к тому, что каждая девчонка, знаешь, из серии: «Я пойду выбрасывать мусор и обязательно накрашусь, потому что не дай бог, на всякий случай».

– Это, наверное, какие-то комплексы, потому что мне кажется, что каждая девушка реально красива по-своему, у всех свои плюсы-минусы, мы все не идеальны.

У меня такой вид деятельности, что если я начну загоняться по своей внешности, наносить макияжи на корт, то это просто уже будет не про теннис, а про то, как, не знаю, облегчить свои какие-то комплексы. Я не переживаю. Есть какие-то минимальные вещи, которые можно делать, чтобы просто выглядеть ухоженно, аккуратно. И мне кажется, этого достаточно на корте. Потому что на корте ты не для того, чтобы там как-то красоваться.

– Ты к этому пришла или так было всегда? Ты всегда была уверена в себе?

– Нет. У меня были свои какие-то комплексы, которые по ходу своей жизни я фиксировала, так сказать (смеется). Но, если честно, по поводу макияжа на корт я вообще никогда не думала. Какие-то минимальные вещи можно: не знаю, покрасить ресницы, я имею в виду ламинирование с покраской, не тушь.

– Ты какое-то время, по-моему, даже наращивала реснички.

– Ой, это ужас какой-то, господи, да. Ужасно было это все. Мне кажется, это смотрится настолько неестественно и как-то вульгарно. Блин, на самом деле я считаю, что девочки в подростковом возрасте все должны через это пройти, попробовать, побыть немножечко очень странными, потому что [иначе] потом в 30 лет ты придешь такая с синими волосами, вот с такими вот ресницами, что глаз едва видно...

– Мне кажется, просто был такой период, все наращивали ресницы.

– Да, наверное, модно было. Да, было дело, было дело. А потом, когда ты на турнирах пять-шесть недель, эти ресницы смотрят в разные стороны...

– И выдергивать их начинаешь...

– Да, только выдергиваешь со своими причем. Нет, это ужасно, – сказала Соболенко в интервью ютуб-каналу BB Tennis.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoАрина Соболенко
logoстиль
logoWTA
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