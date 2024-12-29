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Арина Соболенко: «Отец был душой компании. В детстве я смотрела на него и думала: надеюсь, я буду таким же позитивным человеком»

Арина Соболенко рассказала, как относится к разговором за ее спиной.

– Если про тебя что-то говорят, шушукаются, как ты к этому относишься? Это бьет по твоей самооценке или ты привыкла, тебе все равно и ты не обращаешь внимания?

– В начале карьеры ты все это слышишь, переживаешь, а потом просто понимаешь, что, блин, да это их мнение чисто. Что мне сделать с мнением людей, если им нравится что-то думать?

Тем более я считаю, что чем успешнее ты становишься, тем больше люди пытаются найти в тебе что-то не то, чтобы оправдать какие-то свои неуспехи. Поэтому когда про меня реально что-то говорят, мне это смешно, я думаю: блин, ну ты бы лучше на себе сфокусировался, добился чего-то в жизни и потом говорил что-то про меня. Как всегда моя мама говорит: «Арина, не суди и не судим будешь». Я придерживаюсь этой позиции.

[Если они говорят] что-то про меня, что они даже не знают, боже, да пожалуйста, лишь бы только их душе было угодно. Но к этому тоже приходишь с возрастом.

– А я хотела сказать, что ты такая мудрая уже, мне кажется.

– Да потому что, мне кажется, мне реально надо будет написать книгу о жизни на корте и вне корта...

– Это две разные жизни?

– Да, да... Ну нет, они все равно вместе идут, вытекают-то в одно все равно, но и там, и там всего хватает. Но я не жалуюсь, я сама была глупа, какие-то ошибки [совершала], но все равно это опыт, и благодаря всему этому разному и на корте, и вне корта я сейчас такая, какая есть, и я довольна, честно.

– Ты вот сказала, что была глупа. Есть какой-то момент, за который тебе, грубо говоря, стыдно, и если бы можно было повернуть время вспять, ты бы его изменила?

– Из большего нет, но, наверное, я бы... Опять-таки, я была молода, все мы иногда не слушаем своих родителей в какие-то моменты. Наверное, я бы прислушалась в каких-то моментах к своему отцу.

– Какой главный совет от него ты получила?

– Наверное, основное, чему он меня реально научил, сам не пытаясь [того сделать], просто натурально, – это что позитив – это все в жизни. Я помню момент, я смотрела на него в детстве, мне, наверное, было восемь, и он был такой всегда... Душа компании, всегда веселый, всегда его все любили и так далее. И я смотрела на него и думала: боже, пожалуйста, если я вырасту, я надеюсь, что я буду таким же позитивным человеком. Наверное, это главный урок.

И плюс, что вообще неважно, что в жизни с тобой происходит, нужно всегда гордо идти и проходить через это смело, не боясь, потому что это твоя жизнь, это твой опыт, и если это с тобой происходит, значит, это для чего-то. И пройдя через это, ты сделаешь какие-то выводы и станешь сильнее, – сказала Соболенко на ютуб-канале BB Tennis.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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