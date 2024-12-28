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Рафаэль Надаль: «Я хотел бы выиграть итоговый – это единственный важный титул, которого у меня нет»

Рафаэль Надаль после завершения карьеры рассказал, какой титул хотел бы иметь.

«Я был готов [к завершению карьеры]. Было важно, что я был готов на 100%.

Последние 1,5 года были очень тяжелыми, потому что я не мог регулярно тренироваться и соревноваться на том уровне, к которому я привык. Поэтому я старался изо всех сил до последнего дня. Мне сделали операцию на бедре просто чтобы продолжать играть, но оно просто не работало так хорошо, как надо было.

Но я спокоен на 100%, потому что я выкладывался на максимум до последнего дня, чтобы добиться успеха и быть спокойным, что я сделал все, что мог, чтобы быть довольным собой.

Отец давно спрашивал меня о том, что я хочу делать после завершения карьеры – отдыхать и наслаждаться жизнью или продолжать работать? Я ответил, что не вижу свою жизнь без целей. Конечно, я хочу наслаждаться временем с семьей, друзьями, и я действительно много работал с раннего детства, поэтому хочу потратить время на это.

Но я понимаю, что в жизни важно иметь мотивацию, иметь цели, и поэтому я подготовил ее на будущее. Я рад новой главе в жизни. Пока еще очень рано говорить об этом, потому что я только месяц назад перестала играть в теннис, но я очень, очень рад и только сейчас все организовываю.

Конечно, я хотел бы выиграть итоговый. Возможно, это единственный важный титул, которого у меня нет. Но как есть. Мне немного не везло, потому что к концу сезона я был не в лучшей физической форме, часто у меня были травмы. И у меня были сложные соперники, а все итоговые я играл на крытых быстрых кортах – на харде, а сначала вообще на ковре.

Но жаловаться не на что. Если вы спросите меня, какой турнир я бы хотел выиграть, то это был бы один из итоговых. У меня были шансы, но я не смог ими воспользоваться. Это нормально».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Eurosport
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