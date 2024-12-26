Надаль о Саудовской Аравии: «Мне нравится, как к нам здесь относятся люди, и в каком-то плане у Испании с ней много общего в истории»

Рафаэль Надаль рассказал, почему ему нравится в Саудовской Аравии.

Испанец также рассказал, планирует ли он открыть там теннисную академию.

«Мы на этапе обсуждений, еще ничего не сделано. Конечно, было бы отличной мотивацией позвать сюда моих людей, создать хороший проект, где у девочек, мальчиков, взрослых будет место для радости, чтобы они могли стать частью их клуба. Но пока рано об этом говорить. Пока мы обсуждаем – посмотрим, что будет в будущем. Но, конечно, я бы очень хотел.

Мне нравится, как к нам здесь относятся люди каждый раз, когда мы приезжаем. И в каком-то плане у Испании и [Саудовской Аравии] много общего в истории. Так что я этим наслаждаюсь.

Мне нравилось играть в этой части света, было весело, и глобально я чувствовал, что мне повезло узнать все эти места, страны. Благодаря теннису я смог познакомиться со многими культурами мира, и я рад все больше и больше узнавать об этой культуре.

Я всегда получаю хороший отклик. Люди очень рады, они следят за открытием страны, в которой за последние семь лет произошли огромные перемены.

Конечно, нельзя все сделать от нуля и до ста, потому что культура и население не могут воспринять все эти изменения за короткое время. Но я очень рад видеть молодых людей, которые играют в теннис, занимаются этим видом спорта, и я думаю, что это правильный шаг.

Саудовская Аравия – очень большая страна с населением 35 миллионов человек, очень молодая, и я думаю, что проведение здесь всех этих замечательных мероприятий стимулирует заниматься спортом, и это отличная новость. Потому что спортивное сообщество – это здоровое сообщество, и я очень верю, что страна движется в этом направлении, и это очень позитивно».

Он также рассказал, удалось ли ему встретиться в Саудовской Аравии с Криштиану Роналду.

«Пока мы с ним не виделись, но, надеюсь, в следующий раз, когда я приеду в Рияд, мы будем на связи и встретимся. Последние пару раз, когда я приезжал, у нас не было возможности. Но я уверен, что в будущем мы пересечемся».

Испанец в этом году стал послом Федерации тенниса Саудовской Аравии.