  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Надаль о тренерской карьере: «Никогда не говори «никогда». Сегодня слишком рано думать о таких вещах»
2

Надаль о тренерской карьере: «Никогда не говори «никогда». Сегодня слишком рано думать о таких вещах»

Рафаэль Надаль не исключил, что может стать тренером в ATP-туре.

«Никогда не говори «никогда». Сегодня слишком рано думать о таких вещах. Нужно просто организовать свою жизнь. Сейчас не вижу себя ни в одном таком проекте, но не знаю, что будет через год, два или три».

Также 22-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о документальном сериале о себе, который выйдет на Netflix.

«Думаю, получится что-то интересное. Люди больше узнают о моей личной жизни, о том, как я каждый день шел к возвращению в тур. И, конечно, о моей карьере. Хоть о ней и так очень многое известно, откроется больше подробностей изнутри и того, о чем раньше никогда не говорили.

Очень жду того, что получится в итоге, мы очень много работали. Я всегда немного противился подобным вещам, но замечательная команда Skydance с Дэвидом Эллисоном связалась со мной и представила проект, после чего я быстро принял решение. Мне очень помогали семья, команда, турниры, остальные игроки. Надеюсь, что людям понравится. Уверен, так и будет».

Как Рафаэль Надаль изменил теннис – 5 путей

111 фактов о Рафаэле Надале – боится собак, на самом деле правша, снялся в клипе Шакиры

Чему нас научил Рафаэль Надаль

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: arabnews.com
logoATP
logoРафаэль Надаль
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Надаль о Саудовской Аравии: «Мне нравится, как к нам здесь относятся люди, и в каком-то плане у Испании с ней много общего в истории»
25вчера, 20:58
Рафаэль Надаль: «В детстве я занимался почти всеми видами спорта. Очень рассчитываю, что теперь наверстаю все те годы, на которые мне пришлось от них отказаться»
725 декабря, 19:40
Рафаэль Надаль: «Теннис учит жизни. В хорошие моменты я никогда не считал себя суперменом, а в плохие – неудачником»
518 декабря, 17:35
Рекомендуем
Главные новости
Котов о предсезонке: «В Европе сейчас прохладно тренироваться на открытых кортах. В Дубае одни из лучших условий для сборов»
сегодня, 14:18
Сервара о тяжелом сезоне Медведева: «Когда не выигрываешь, ты устаешь, не получаешь удовольствия от всего, что происходит вокруг»
сегодня, 13:59
United Cup. Групповой этап. 1-й тур. Китай обыграл Бразилию, Казахстан – Испанию
4сегодня, 13:45Live
Медведев обошел Сампраса по сумме призовых за карьеру
4сегодня, 12:11
Тренер Медведева: «В 2024 году у Даниила было четкое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку»
1сегодня, 10:46
Павел Котов: «Бутово – лучший район Москвы. Может показаться, что я с сарказмом говорю, но на самом деле мне все очень нравится»
2сегодня, 10:12
Шевченко о миксте с Рыбакиной на United Cup: «Если бы Лена не тащила меня в этом матче, мы бы проиграли»
7сегодня, 09:16
Иванишевич о работе с Рыбакиной: «Стараюсь заставлять ее чаще выходить к сетке»
15сегодня, 08:49
Пегула и Томлянович снялись с турнира в Брисбене
сегодня, 07:31
Котов об отпуске в Мурманске: «Мне очень хотелось увидеть Териберку, потому что я посмотрел несколько видео на ютубе. Все понравилось, все было супер»
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем