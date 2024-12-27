Надаль о тренерской карьере: «Никогда не говори «никогда». Сегодня слишком рано думать о таких вещах»

Рафаэль Надаль не исключил, что может стать тренером в ATP-туре.

«Никогда не говори «никогда». Сегодня слишком рано думать о таких вещах. Нужно просто организовать свою жизнь. Сейчас не вижу себя ни в одном таком проекте, но не знаю, что будет через год, два или три».

Также 22-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о документальном сериале о себе, который выйдет на Netflix.

«Думаю, получится что-то интересное. Люди больше узнают о моей личной жизни, о том, как я каждый день шел к возвращению в тур. И, конечно, о моей карьере. Хоть о ней и так очень многое известно, откроется больше подробностей изнутри и того, о чем раньше никогда не говорили.

Очень жду того, что получится в итоге, мы очень много работали. Я всегда немного противился подобным вещам, но замечательная команда Skydance с Дэвидом Эллисоном связалась со мной и представила проект, после чего я быстро принял решение. Мне очень помогали семья, команда, турниры, остальные игроки. Надеюсь, что людям понравится. Уверен, так и будет».

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