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Джокович и Кириос сыграют в паре в Брисбене

Новак Джокович и Ник Кириос сыграют пару на ATP 250 в Брисбене.

Они получили wild card и в первом круге встретятся с Андреасом Мисом и Александром Эрлером.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoBrisbane International
logoНовак Джокович
logoАндреас Мис
Александр Эрлер
logoНик Кириос
logoATP
пары
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