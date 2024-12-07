Кириос о том, что, собирая идеального игрока, выбрал свой IQ: «Не знаю, доходил ли кто-то еще до финала «Уимблдона» без тренера»
Подача – Кириос: «Раз уж я могу назвать себя, то так и сделаю. Я считаю, что у меня лучшая подача. Я не очень высокий для теннисиста (рост австралийца – 1,93 м – Спортс’’). По нынешним временам я не очень высокий. Наверное, выше среднего, но не очень высокий. Есть высоки парни, например, рост Медведева, Зверева – 1,98, но все же я выберу свою подачу за вариативность, первую, вторую подачу, ритм».
Бэкхенд – Новак Джокович: «У него однозначно лучший бэкхенд в истории. Еще никто так не играл бэкхендом по линии и кроссом, он так двигается, может перейти из обороны в атаку одним ударом. Такой уровень, что выбор очевиден, даже никаких сомнений не возникает».
Резаный – Роджер Федерер: «Это 100% лучший резаный в истории».
Скорость – Алекс де Минаур: «Пожалуй, один из самых быстрых теннисистов, а как он меняет направление и закрывает корт».
Форхенд – Рафаэль Надаль: «У него самый опасный форхенд в истории. Если не лупить ему под бэкхенд, то он все будет тащить с форхенда. Мой форхенд, например, иногда дает осечку».
Теннисный IQ – Кириос: «Это сложный вопрос, но у меня шесть лет не было тренера, и я не знаю, доходил ли кто-то еще в истории тенниса до финала «Уимблдона» без тренера. Так что IQ я, наверное, выберу свой».
Физическая форма – Надаль и Ллейтон Хьюитт: «Трудно превзойти Рафу. Он просто зверь. Рафа или Ллейтон Хьюитт – в плане физической формы они, наверное, два величайших атлета, что я видел».
Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет
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