Кириос о том, что, собирая идеального игрока, выбрал свой IQ: «Не знаю, доходил ли кто-то еще до финала «Уимблдона» без тренера»

Ник Кириос собрал характеристики идеального теннисиста.

Подача – Кириос : «Раз уж я могу назвать себя, то так и сделаю. Я считаю, что у меня лучшая подача. Я не очень высокий для теннисиста (рост австралийца – 1,93 м – Спортс’’). По нынешним временам я не очень высокий. Наверное, выше среднего, но не очень высокий. Есть высоки парни, например, рост Медведева , Зверева – 1,98, но все же я выберу свою подачу за вариативность, первую, вторую подачу, ритм».

Бэкхенд – Новак Джокович : «У него однозначно лучший бэкхенд в истории. Еще никто так не играл бэкхендом по линии и кроссом, он так двигается, может перейти из обороны в атаку одним ударом. Такой уровень, что выбор очевиден, даже никаких сомнений не возникает».

Резаный – Роджер Федерер : «Это 100% лучший резаный в истории».

Скорость – Алекс де Минаур : «Пожалуй, один из самых быстрых теннисистов, а как он меняет направление и закрывает корт».

Форхенд – Рафаэль Надаль : «У него самый опасный форхенд в истории. Если не лупить ему под бэкхенд, то он все будет тащить с форхенда. Мой форхенд, например, иногда дает осечку».

Теннисный IQ – Кириос: «Это сложный вопрос, но у меня шесть лет не было тренера, и я не знаю, доходил ли кто-то еще в истории тенниса до финала «Уимблдона » без тренера. Так что IQ я, наверное, выберу свой».

Физическая форма – Надаль и Ллейтон Хьюитт : «Трудно превзойти Рафу. Он просто зверь. Рафа или Ллейтон Хьюитт – в плане физической формы они, наверное, два величайших атлета, что я видел».

Джокович, Надаль и Федерер задушили три поколения и состарили теннис. Теперь он молодеет