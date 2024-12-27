Шевченко о миксте с Рыбакиной на United Cup: «Если бы Лена не тащила меня в этом матче, мы бы проиграли»

Елена Рыбакина и Александр Шевченко поделились эмоциями от победы над Испанией.

Казахстанцы выиграли решающий микст 7:6(4), 6:7(2), 10-7.

АШ: «Если бы Лена не тащила меня в этом матче, мы бы проиграли... Спасибо ей».

ЕР: «Очень приятно впервые сыграть [на United Cup]. Здорово, что команда рядом с нами. Они сильно поддерживают. Как сказал Саша, матч получился очень тяжелым. Спасибо ему тоже, он отлично подавал. Спасибо команде и всем зрителям за поддержку».

– Вы нечасто играете микст. Понравилось?

АШ: «Было супервесело. Мы играем, наверное, раз или два в год. Невероятно, замечательный опыт. Особенно с такой напарницей, как Лена (смеется) . Она так здорово бьет, потрясающе».