Рафаэль Надаль: «В детстве я занимался почти всеми видами спорта. Очень рассчитываю, что теперь наверстаю все те годы, на которые мне пришлось от них отказаться»
Рафаэль Надаль после завершения карьеры хочет заниматься другими видами спорта.
«В детстве я занимался почти всеми видами спорта. Конечно, на время теннисной карьеры мне пришлось от них отказаться. Но я очень рассчитываю, что после завершения карьеры я наверстаю все те годы, когда не мог заниматься всем тем, что люблю. В какой-то степени это помогает мне чувствовать себя свободным и счастливым», – говорит Надаль в новой рекламе автомобилей Kia.
В ролике он играет в футбол и падел, также плывет на доске для серфинга.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: rafaelnadalfans.com
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