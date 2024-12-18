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Рафаэль Надаль: «Теннис учит жизни. В хорошие моменты я никогда не считал себя суперменом, а в плохие – неудачником»

Рафаэль Надаль написал эссе «Дар» для проекта .

«В эти 30 лет образ, который я транслировал миру, не всегда совпадал с тем, что я чувствовал.

Если честно, я нервничал перед каждым матчем – это чувство никогда тебя не покидает. Перед каждым матчем я ложился спать с ощущением, что могу проиграть (и просыпался тоже!). В теннисе разница между игроками совсем небольшая, а между соперниками – еще меньше. Когда ты выходишь на корт, может произойти что угодно, поэтому ты всегда должен быть начеку.

Это ощущение – внутренний огонь и нервы, адреналин от того, что ты выходишь на корт и видишь полные трибуны, – очень сложно описать. Это ощущение понимают лишь немногие, и я уверен, что в моей жизни оно уже не будет таким, как прежде, потому что я ухожу из профессионального спорта. Такие моменты еще будут на выставочных турнирах и, возможно, в других видах спорта. Я всегда буду соревноваться и выкладываться по максимуму, но это будет уже не то чувство, которое я испытывал, выступая перед болельщиками на любом стадионе.

Большую часть карьеры я прекрасно контролировал эмоции. За одним исключением.

Несколько лет назад я пережил психологически сложный момент. К физической боли я уже привык, но бывали моменты, когда на корте у меня начинались проблемы с дыханием, и я не мог играть на самом высоком уровне. Сейчас мне не трудно говорить об этом. В конце концов, мы люди, а не супергерои. Тот, кого вы видите на центральном корте с трофеем, – это человек. Измотанный, испытывающий облегчение, счастливый, благодарный – но просто человек.

К счастью, я не дошел до того состояния, когда тебе трудно справляться с тревогой, но у каждого игрока бывают моменты, когда трудно контролировать мысли, и когда это происходит, то становится трудно полностью контролировать игру. Были месяцы, когда я даже думал взять перерыв и не играть, чтобы привести мысли в порядок. В итоге я работал над этим каждый день, чтобы улучшить ситуацию. Я поборол это состояние, постоянно идя вперед, и постепенно снова стал собой. Больше всего я горжусь тем, что мне бывало трудно, но я никогда не сдавался. Я всегда выкладывался по максимуму.

Теннис еще и учит жизни.

Чаще всего ты не выигрываешь турниры, в которых участвуешь. Кем бы ты ни был, все равно ты проигрывал в конце множества недель. В обычной жизни точно так же. Ты учишься проживать радостные и болезненные моменты и стараешься относиться к ним одинаково. В хорошие моменты я никогда не считал себя суперменом, а в плохие – неудачником. Расти как личность тебе помогает сама жизнь: неудачи, нервы, переживания, радость, ежедневная рутина, когда ты просыпаешься и стараешься стать немного лучше, чтобы достичь целей.

Когда все сказано и сделано, человек получает столько, сколько отдает.

Я надеюсь, что мое наследие в том, что я всегда старался относиться к другим с большим уважением. Это было золотым правилом моих родителей. Когда я был маленьким, отец всегда говорил: «Придумывать трудно. Копировать гораздо легче». Он говорил не о теннисе. Он говорил о жизни. Оглянитесь вокруг и найдите людей, которые вас восхищают. Понаблюдайте за тем, как они относятся к людям. За тем, что вам в них нравится. Поступайте как они, и вы, вероятно, проживете счастливую жизнь.

Я следовал этому уроку в каждом матче. Меня питала не ненависть к соперникам, а большое уважение к ним и восхищение ими. Я просто старался просыпаться каждое утро и становиться немного лучше, чтобы не отставать от них. Получалось не всегда! Но я старался... Я всегда старался.

Больше 30 лет я отдавал этой игре все, что мог.

Взамен я получил радость и счастье. Радость и счастье, любовь и дружбу и многое другое...»

Сколько рыдал Джокович, бил себя Рублев и ругался Медведев? Теннис-2024 в цифрах

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: theplayerstribune.com
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