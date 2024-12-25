Барти ждет второго ребенка
Экс-первая ракетка мира Эшли Барти объявила о беременности.
Трехкратная чемпионка «Больших шлемов» выложила фото сына Хейдена, на футболке которого написано «Я скоро стану старшим братом».
«Счастливого Рождества от нашей растущей семьи вашим!🎄», – подписала фото Барти.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Барти
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