Александр Зверев: «Все еще считаю, что в этом году я показал свой лучший теннис на «Уимблдоне». Было очень, очень обидно получить травму колена»

Вторая ракетка мира Александр Зверев подвел итоги 2024 года.

«У меня был очень стабильный сезон, за исключением нескольких турниров, где я испытывал реальные физические проблемы.

Я был в одном сете от победы на «Ролан Гаррос». Все еще считаю, что в этом году я показал свой лучший теннис на «Уимблдоне» – впервые в карьере. Я никогда так хорошо не играл на траве, как до травмы [колена]. Было очень, очень обидно, потому что я впервые почувствовал, что могу чего-то добиться на этом покрытии.

Я выиграл два «Мастерса», играл в больших финалах, но главное, что я по-прежнему хочу сделать шаг вперед».

Кроме того, немец раскритиковал нынешний формат Кубка Дэвиса.

«Сейчас это не Кубок Дэвиса, а выставочный турнир. Я люблю теннис, я очень горд быть теннисистом. Конечно, все мы играем за деньги, но деньги – это не все. Я люблю теннис всем сердцем, а Кубок Дэвиса для меня – часть теннисной истории. То, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения к истории тенниса. Это как United Cup без очков».