Зверев провел первую тренировку на United Cup

Александр Зверев прибыл в Перт, где на этой неделе стартует United Cup.

Немец уже провел в Австралии первую тренировку. Напомним, Германия стартует на турнире матчем с Бразилией 29 декабря. Изображение: скриншот из выпуска 9news Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе