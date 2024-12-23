Зверев провел первую тренировку на United Cup
Александр Зверев прибыл в Перт, где на этой неделе стартует United Cup.
Немец уже провел в Австралии первую тренировку.
Напомним, Германия стартует на турнире матчем с Бразилией 29 декабря.
Изображение: скриншот из выпуска 9news
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @erin_harwood
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