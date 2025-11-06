Надежда Петрова: «Смена тренера пошла Медведеву на пользу. Это уже не тот пассивный теннис, который мы наблюдали весь сезон»

Петрова считает, что смена тренера пошла Медведеву на пользу.

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова заявила, что смена тренера пошла на пользу Даниилу Медведеву .

После US Open он расстался с Жилем Серварой и взял в команду Томаса Юханссона и Рохана Гетцке.

«Конечно, это сразу было видно, что смена тренера пошла Даниилу на пользу. Сейчас он уделяет больше внимания работе, активно тренируется на корте, получив свежий взгляд со стороны. Коррективы видны по игре, и сразу пошли результаты. Это уже не тот пассивный Даниил Медведев, которого мы наблюдали весь этот сезон. Он уже стал играть более активно, подходить к корту, чаще быть у сетки», – цитирует Петрову РИА Новости.