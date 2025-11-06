Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на групповом этапе итогового турнира

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завершили выступление на итоговом турнире WTA.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд в третьем туре группового этапа итогового турнира WTA в паре – 2:6, 4:6.

Россиянки проиграли все три матча на дебютном итоговом.

Из группы Лизел Хубер в полуфинал вышли Синякова и Таунсенд, а также Тимеа Бабош и Луиза Стефани .