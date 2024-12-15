Зверев опроверг информацию об интервью про работу с Лендлом: «Некоторые истории полностью выдуманы очень плохими журналистами»

Александр Зверев заявил, что не общался с журналистами в межсезонье.

Немецкий журнал tennis MAGAZIN выложил якобы свежее интервью со Зверевым, где тот раскритиковал тренерские качества Ивана Лендла. С ним немец работал в период с 2018-го по 2019-й.

«Видимо, недавно я дал интервью о своих рабочих отношениях с тренером Иваном Лендлом, но это неправда. На самом деле я не общался с прессой с мероприятия моего фонда в Танненхофе, которое прошло на следующий день после [итогового в Турине]. Я уже больше пяти лет никак не комментировал работу с Иваном Лендлом.

Я понимаю, что все сейчас заскучали, ведь в межсезонье мало что происходит за исключением упорной работы. Но это в очередной раз показывает, что некоторые истории полностью выдуманы очень плохими журналистами с целью создать драму и поддержать интерес читателей...

Скоро увидимся в Австралии👋🏻», – написал Зверев в сторис инстаграма.