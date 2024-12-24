Медведев о том, с каким персонажем хотел бы сыграть в паре: «С Гарри Поттером»

Даниил Медведев хотел бы сыграть в паре с Гарри Поттером.

– Какое прозвище вы бы дали своему форхенду?

– Большой замах, почему бы и нет.

– Какое качество вы бы позаимствовали у любого другого игрока ATP?

– Мощь Синнера, его ударов с отскока.

– Какая реакция зрителей из вашего матча запомнилась вам больше всего?

– US Open-2019, весь турнир.

– Если бы ваша ракетка могла говорить, что бы она сказала после тяжелого матча?

– Надеюсь, она не умеет говорить, и пока что у меня нет доказательств обратного, потому что иначе у нас состоялся бы серьезный разговор.

– Что вы предпочитаете есть перед матчами?

– Пасту без глютена и без соуса, но она невкусная.

– Как бы вы провели выходной день без тенниса?

– С семьей и, конечно, вечером поиграл бы в PlayStation.

– Если бы вы могли сыграть в паре с любым персонажем из фильма или книги, кого бы вы выбрали?

– Гарри Поттера. Он и из фильма, и из книги.

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